Frau lebensgefährlich mit Messer verletzt

Nr. 2713

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Gestern Nachmittag haben die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin in Gesundbrunnen die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen. Gegen 16.40 Uhr betrat eine dort wohnende Frau ein Mehrfamilienhaus in der Pankstraße und wurde im Hausflur von einem Mann mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. Die 40-Jährige wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort notoperiert. Der Angreifer konnte entkommen und ist flüchtig. Die Ermittlungen zu seiner Person dauern an.