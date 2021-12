Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Nr. 2712

In der vergangenen Nacht verursachte ein bislang Unbekannter in Neukölln einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrzeugführer gegen 23 Uhr mit einem Porsche den Hermannplatz von der Urbanstraße aus kommend in Richtung Hasenheide befahren haben. Mehreren Zeugenaussagen zufolge soll der Fahrzeugführer zusammen mit einem weiteren Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Beim Abbiegen auf den Hermannplatz soll der Porsche schließlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Schutzzaun gefahren sein. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer sollen nach dem Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet und in der Sonnenallee in einen Bus gestiegen sein. Das andere, mutmaßlich an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligte Auto, setzte seine Fahrt in Richtung Hasenheide fort. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen an dem verunfallten Porsche gestohlen wurde. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass auch das Auto entwendet wurde. Polizeieinsatzkräfte stellten das Fahrzeug sicher. Für die Verkehrsunfallaufnahme und aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Fahrbahn am Hermannplatz zwischen der Urbanstraße und der Hasenheide zeitweise komplett gesperrt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).