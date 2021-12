Schwerer Verkehrsunfall – Mann im Krankenhaus

Nr. 2708

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend in Marzahn. Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte ein 58-Jähriger gegen 18.15 Uhr an der ampelgeregelten Kreuzung Mehrower Allee/ Glambecker Ring/ Blumberger Damm die Fahrbahn des Blumberger Damms. Zu diesem Zeitpunkt bog eine 57-Jährige mit einem Auto von der Mehrower Allee nach links in den Blumberger Damm ab und erfasste den Fußgänger. Der Mann erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.