Transporter gestohlen - Festnahmen

Nr. 2707

Polizeieinsatzkräfte, die in der vergangenen Nacht zur Bekämpfung der Kfz-Kriminalität in Marzahn eingesetzt waren, nahmen zwei mutmaßliche Transporterdiebe fest. Gegen 22.40 Uhr wurden sie auf einem Großraumparkplatz an der Wuhletalstraße auf zwei Männer aufmerksam, die sich mit einem VW Passat dem Parkplatz näherten und anschließend dort zu Fuß bewegten. Kurze Zeit später entfernte sich einer der Männer in einem Transporter vom Parkplatz, während der andere wieder in den Passat stieg und damit davonfuhr. Die Polizeieinsatzkräfte stoppten beide Fahrzeuge. Der 34-jährige Fahrer des Transporters flüchtete zunächst zu Fuß, wurde jedoch von den Einsatzkräften eingeholt und festgenommen. Die Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass der Transporter tatsächlich entwendet worden war. Außerdem bestand der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei dem 24-jährige Fahrer des Passats, dem mutmaßlichen Komplizen, klickten ebenfalls die Handschellen. Beide Männer wurden der Kriminalpolizei der Direktion 3 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.