Zeuge verfolgt Verdächtige

Nr. 2706

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Abend zwei mutmaßliche Fahrraddiebe fest und stellten deren Beute sicher. Ein Passant beobachtete gegen 21.20 Uhr in der Holsteinischen Straße in Steglitz zwei Personen, die mit einem Bolzenschneider ein Schloss durchtrennten, welches ein abgestelltes Fahrrad sicherte. Mit dem Drahtesel entfernten sich die beiden Männer zu Fuß, so dass der Zeuge den Notruf informierte und die Verdächtigen verfolgte. Am U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz stieg das Duo in einen Zug der Linie U9, wurde aber an der Station Bundesplatz von den Einsatzkräften erwartet und dingfest gemacht. Das Zweirad sowie der Bolzenschneider wurden ihnen abgenommen. Die beiden 24 und 43 Jahre alten Männer wurden dem Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 45 übergeben, welches die weiteren Ermittlungen führt.