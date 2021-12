Überfall im Supermarkt

Nr. 2705

In Buckow wurde gestern Abend ein Supermarkt überfallen. Gegen 19.30 Uhr betraten drei Maskierte das Geschäft in der Gerlinger Straße und forderten vom Kassierer den Kasseninhalt. Um dem Nachdruck zu verleihen, schlug einer des Trios mit einem Teleskopschlagstock gegen die Brust des 19-Jährigen und sein Komplize mit der Hand gegen den Kopf des Überfallenen, während der Dritte im Bunde die Tat absicherte. Mit erbeutetem Geld flüchteten die Räuber zu Fuß in Richtung Buckower Damm. Der Angestellte klagte über Schmerzen an den attackierten Stellen und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) hat die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung übernommen.