Audi überprüft – zwei Festnahmen

Nr. 2702

Gestern Abend kam es in Schöneberg zur Kontrolle eines wegen einer Straßengefährdung gesuchten Audis. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Fahrzeug gegen 19.20 Uhr in der Alvenslebenstraße Ecke Steinmetzstraße von Polizeieinsatzkräften gestoppt und beiden Insassen gelang zunächst die Flucht zu Fuß. Nach kurzer Nacheile wurde der mutmaßliche Fahrer im Alter von 28 Jahren festgenommen. Seinem 21-jährigen mutmaßlichen Beifahrer gelang es dann unter Beteiligung von insgesamt sechs unbekannt gebliebenen Personen, den 28-Jährigen durch tätliche Angriffe auf die Einsatzkräfte wieder kurzzeitig zu befreien. Die Polizeieinsatzkräfte nahmen beide, den 28-Jährigen und den 21-Jährigen, in der Folge jedoch erneut fest. Die weiteren Personen entkamen. Der mutmaßliche Fahrer des Wagens war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er kam anschließend zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme in einen Gewahrsam. Diesen konnte er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Für den 21-Jährigen lag ein Haftbefehl in anderer Sache vor. Da er jedoch über gesundheitliche Probleme klagte, wurde er zunächst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort tauchten dann knapp 30 Personen auf, die mit dem 21-Jährigen sympathisierten und die Polizeieinsatzkräfte bedrängten. Erst als weitere Einsatzkräfte eintrafen, konnte die Lage beruhigt werden. Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und der Gefangenenbefreiung dauern an.