90-Jährige beraubt und verletzt

Nr. 2700

Gestern Vormittag wurde eine Frau bei einem Raub leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 90-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Helene-Weigel-Platz unterwegs, als ein Unbekannter ihr mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen haben soll. Die hochbetagte Dame stürzte in Folge dessen zu Boden. Diese Gelegenheit soll der Tatverdächtige genutzt haben, um die Handtasche aus dem Rollator der Frau zu stehlen. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute in Richtung Springpfuhlpark. Ein aufmerksamer Passant fand die um Hilfe rufende Frau auf dem Boden liegend und rief die Polizei sowie die Feuerwehr. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus, welches sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die Handtasche der Frau, aus der der mutmaßliche Räuber Geld entwendet hatte, fand eine Passantin im Nahbereich des Tatortes. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).