Frau bei Brand verstorben

Nr. 2698

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mariendorf erlitt eine Bewohnerin gestern Mittag tödliche Verletzungen. Eine Passantin bemerkte gegen 11.45 Uhr das Feuer im Erdgeschoss des Wohnhauses im Rätikonweg. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr entdeckten während der Löscharbeiten die leblose 85-Jährige in der ersten Etage. Nach einer zunächst erfolgreichen Reanimation kam die Frau in eine Klinik, in welcher sie jedoch ihren Verletzungen erlag. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.