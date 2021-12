Mit Pyrotechnik geschossen - Festnahme

Nr. 2694

Gestern Abend wurde in Staaken ein Mann festgenommen, der mit einer Schreckschusswaffe und pyrotechnischer Munition herumgeschossen haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand vernahmen Polizeieinsatzkräfte gegen 20.40 Uhr im Cosmarweg mehrere laute Knallgeräusche. In diesem Zusammenhang wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der sich in Schlangenlinien auf einem Fahrrad fahrend vom Acker machte. Die Einsatzkräfte forderten ihn zum Anhalten auf, was er allerdings ignorierte und weiterfahren wollte. Dabei streifte er mit seinem Rad einen Polizeiwagen, wodurch leichter Sachschaden im vorderen Bereich des Fahrzeugs entstand. Kurze Zeit später konnte er dann jedoch im Cosmarweg gestoppt und festgenommen werden. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe und pyrotechnische Munition, die sie beschlagnahmten. Anschließend erfolgte bei dem 42-Jährigen, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, eine Wohnungsdurchsuchung. Auch hier wurden die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten fündig und beschlagnahmten über eintausend weitere Schuss Pyrotechnik und nochmal knapp eintausend Platzpatronen. Der offenbar alkoholisierte Tatverdächtige, der die Einsatzkräfte verbal bedrohte und zudem noch verfassungsfeindliche Parolen rief, kam zu einer Blutentnahme in einen Gewahrsam. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.