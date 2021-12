Gegen Rettungswagen und Polizeifahrzeug geschlagen

Nr. 2690

Äußerst aggressiv verhielt sich in der vergangenen Nacht eine Frau in Friedrichsfelde. Aus derzeit noch nicht geklärten Gründen kam es zunächst gegen 0.15 Uhr in der Dolgenseestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 36-jährigen Wohnungslosen und einem ebenfalls obdachlosen 34-Jährigen. Zeugen hatten daraufhin Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr alarmiert. Eine Behandlung durch die Rettungskräfte lehnte die leichtverletzt Frau vehement ab, verhielt sich verbal sehr aggressiv und entfernte sich nach Feststellung ihrer Personalien umgehend. Wenig später erschein sie jedoch mit einer rund 1,5 Meter langen Eisenstange und schlug damit mehrfach gegen den Rettungswagen sowie gegen das Polizeifahrzeug. Die Polizeikräfte nahmen sie daraufhin fest. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Polizeifahrzeug war nicht mehr einsatzfähig, da die Frau beide Außenspiegel abgeschlagen hatte. Aufgrund ihres andauernden aggressiven Verhaltens brachten die Polizeikräfte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär in einer psychiatrischen Abteilung aufgenommen wurde.