Nr. 2688

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Mitte aufgenommen. Eine Sicherheitsmitarbeiterin hatte dort heute gegen 12.30 Uhr einen Heranwachsenden beobachtet, der gegen eine Stele urinierte. Sie gab an, ihn daraufhin angesprochen und auch auf die Besonderheit des Ortes hingewiesen zu haben. Der Tatverdächtige habe sinngemäß geäußert, dass er wisse, wo er sei und weiter uriniert. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die einen Atemalkoholtest mit dem 20-Jährigen durchführte. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Der Mann wurde nach Feststellung seiner Personalien am Ort entlassen.