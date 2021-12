Rasante Fahrt endet im Vorgarten eines Einfamilienhauses

Nr. 2687

Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens muss sich ein 17-Jähriger verantworten, der heute früh mit einem Seat Leon durch Niederschöneweide fuhr. Der Jugendliche fiel der Besatzung eines zivilen Streifenwagens gegen 4 Uhr in der Schnellerstraße auf, als er sich dem Polizeifahrzeug von hinten mit deutlich mehr als den dort nachts erlaubten 30 km/h näherte. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt, die ihn unter anderem über die Fließstraße, die Hasselwerder- und die Hainstraße führte, gefährdete er durch seine rasante Fahrweise andere Verkehrsteilnehmende und konnte mehrfach nur knapp Zusammenstöße mit geparkten Fahrzeugen verhindern. Im Bereich der Rudower Straße fuhr der 17-Jährige mit hoher Geschwindigkeit über einen Gehweg. Später setzte er seine Fahrt teilweise mit abgeschaltetem Licht fort. Am östlichen Ende der Hartriegelstraße verlor der Tatverdächtige die Kontrolle über das Auto und landete mit dem Wagen im Vorgarten eines Einfamilienhauses in der Bärenlauchstraße. Dabei beschädigte er unter anderem einen Zaun, mehrere Bordsteine und Pflanzen und rannte in Richtung Oberspreestraße davon. Die nacheilenden Einsatzkräfte vom Polizeiabschnitt 35 holten ihn jedoch ein und nahmen ihn vorläufig fest. Sie brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, wo der Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt wurde. Weil er im Verdacht stand, unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu sein, wurde ihm auf staatsanwaltschaftliche Anordnung hin Blut entnommen. Anschließend wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen, unter anderem auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).