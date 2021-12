Getreten und geschlagen

Nr. 2686

Am Görlitzer Park in Kreuzberg haben bislang Unbekannte in der vergangenen Nacht eine 37-Jährige und einen 42-Jährigen überfallen. Der Übergriff ereignete sich gegen 0.50 Uhr an der Kreuzung Görlitzer Straße / Falckensteinstraße. Nach Angaben des 42-Jährigen seien seine Begleiterin und er zunächst aus einer Gruppe von mindestens fünf Männern gefragt worden, ob sie Drogen kaufen wollten. Kurz darauf sei der Mann zu Boden gerissen und mit einer Holzlatte geschlagen worden. Gleichzeitig hätten mehrere Personen auf ihn eingetreten. Dann sei er seiner ebenfalls angegriffenen Begleiterin zur Hilfe geeilt, bevor die Tatverdächtigen unerkannt flüchten konnten. Die Frau gab an, dass man ihr Reizgas in die Augen gesprüht und ihren Kopf auf den Boden geschlagen habe. Außerdem sei ihr Handy gestohlen worden. Zeugen des Vorfalls, die die Polizei alarmiert hatten, bestätigten die Angriffe und den Einsatz einer Holzlatte. Der 42-Jährige kam mit Schmerzen an einem Bein und einem Hämatom am Kopf, die 37-Jährige mit Rückenschmerzen und brennenden Augen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Absuche des Nahbereichs wurde eine etwa zwei Meter lange Holzlatte gefunden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).