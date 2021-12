Obdachlosenzelt in Brand geraten

Nr. 2685

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr mussten gestern Abend ein in Brand geratenes Obdachlosenzelt in Kreuzberg löschen. Gegen 19 Uhr bemerkten vorbeifahrende Autofahrer am U-Bahnhof Kottbusser Tor das brennende Zelt und alarmierten die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr und Polizei. Personen hielten sich zu dem Zeitpunkt nicht in den Zelten auf; es wurde keiner verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt hierzu die Ermittlungen.