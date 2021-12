Nach Raubüberfall geflüchtet und von Auto erfasst

Nr. 2684

Schwere Verletzungen erlitt ein Jugendlicher gestern Nachmittag in Moabit, nachdem er auf die Fahrbahn gerannt und von einem Auto angefahren wurde.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei bislang Unbekannte den 14-Jährigen und seinen 13-jährigen Begleiter gegen 16.30 Uhr im Fritz-Schloß-Park mit einem Rohr bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Beide kamen dem nicht nach und flüchteten stattdessen aus dem Park. Beim Überqueren der Seydlitzstraße fuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Pkw den 14-Jährigen an, der dadurch schwer verletzt wurde. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei den bislang unbekannten Räubern soll es sich nach Angaben der beiden Jugendlichen um Heranwachsende handeln, die auf E-Scootern unterwegs waren. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der zuvor begangenen Raubtat werden von Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion 2 (West) geführt.