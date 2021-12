Zwei Frauen und zwei Mädchen bei Unfall verletzt

Nr. 2683

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain wurden in der vergangenen Nacht zwei Frauen und ein Kind schwer sowie ein weiteres Kind leicht verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 38-jährige Fahrer eines Daimler Chrysler gegen 1 Uhr die Friedenstraße in Richtung Landsberger Allee. Offenbar ohne auf die Vorfahrt zu achten, entschloss er sich, auf Höhe der Friedrichsberger Straße nach links in diese abzubiegen, wobei er mit einem ihm entgegenkommenden Taxi zusammenstieß. Am Steuer des Mercedes-Benz V-Klasse saß ein 50-Jähriger. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Im Daimler Chrysler wurden durch die Kollision eine 32 und eine 39-jährige Frau im Bereich des Rumpfes schwer verletzt. Von den jeweils elf Jahre alten Töchtern der beiden Frauen erlitt ein Mädchen eine Beckenprellung und das andere eine Platzwunde am Kopf. Alle vier kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.