Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2682

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Gesundbrunnen wurden ein Autofahrer sowie seine Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden mussten.

Der 84-jährige Autofahrer soll gegen 17.30 Uhr auf der Brunnenstraße in Richtung Bernauer Straße unterwegs gewesen sein. Als der Mann kurz darauf nach links in die Bernauer Straße einbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes. Beide Kraftfahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Daher mussten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr den Kreuzungsbereich räumen. Der 84-Jährige als auch seine gleichaltrige Beifahrerin kamen mit der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus. Verkehrsermittler der Polizeidirektion 1 (Nord) führen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.