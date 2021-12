Ehepaar bei Überfall verletzt - Tatverdächtige festgenommen

Nr. 2681

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 haben in der vergangenen Nacht drei Tatverdächtige in Friedrichshain festgenommen, die zuvor ein Ehepaar bei einem Raubüberfall verletzt haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll das Trio gegen 2.20 Uhr das Paar in der Frankfurter Allee attackiert haben. Zunächst sollen die drei Jugendlichen dem 57-Jährigen sein Handy aus der Hand entrissen haben und anschließend auf dessen gleichaltrige Frau eingeschlagen haben, die durch die Wucht der Schläge stürzte. Ihr Mann soll sich noch schützend vor seine schwer verletzte Frau gestellt haben, woraufhin die Tatverdächtigen auch auf ihn einschlugen und anschließend mit dem Handy in Richtung U-Bahnhof Frankfurter Alle flüchteten. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen kurz darauf zwei der mutmaßlichen Räuber im Alter von 16 und 17 Jahren auf dem U-Bahnhof fest, ihr Komplize entkam derweil. Das Ehepaar musste aufgrund der erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden, die 57-jährige Ehefrau verblieb stationär. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen und Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen.