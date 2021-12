Nr. 2679

Unbekannte haben heute früh auf einem Parkdeck in Moabit einen Pkw in Brand gesetzt. Anwohner alarmierten kurz nach 4 Uhr die Polizei und Berliner Feuerwehr in die Wiebestraße, als sie den in Flammen stehenden Audi sahen. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer, durch das der Wagen komplett zerstört wurde. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen wegen der begangenen Brandstiftung.