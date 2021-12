Fahrzeug bei Verkehrsunfall überschlagen - Fahrer flüchtete zu Fuß

Nr. 2677

Nachdem ein Autofahrer in Grunewald in der vergangenen Nacht über eine Mittelinsel gerast war und mit dem Wagen auf der Seite landete, zogen Unfallzeugen ihn aus dem Fahrzeug heraus, woraufhin der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen des Unfalls berichteten später den Einsatzkräften der Polizei Berlin, dass der Fahrer eines Porsches gegen 1.15 Uhr auf dem Hohenzollerndamm in Richtung Zehlendorf-Mitte entlang gerast sei. Kurz vor der Clayallee soll der Mann die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben, über eine Mittelinsel gerast sein und blieb schließlich auf der Seite liegen. Zeugen begaben sich zu dem Unfallfahrzeug und versuchten zunächst, die Tür des erheblich beschädigten Fahrzeuges zu öffnen, um den Fahrer herauszuziehen. Da die Tür sich nicht öffnen ließ, versuchten die Helfer mit einem im Kofferraum befindlichen Baseballschläger die Seitenscheibe einzuschlagen. Letztlich zogen die Zeugen den offensichtlich unverletzten Fahrer über den Kofferraum aus dem Porsche heraus. Dieser wiederum rannte vom Unfallort weg und konnte auch von einem hinterhereilenden Zeugen nicht gestoppt werden. Die Polizistinnen und Polizisten fanden im Auto ein Handy sowie einen Schlüssel und beschlagnahmten den Pkw zur weiteren Spurensicherung. Derzeit wird geprüft, ob der 49-jährige Ehemann der Fahrzeughalterin zum Unfallzeitpunkt hinter dem Steuer und eine zweite Person vor dem Unfall im Wagen saß.