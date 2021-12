Mitarbeiterin bei Kiosküberfall zu Boden geschlagen

Nr. 2676

Derzeit unbekannt sind zwei Männer, die gestern Nachmittag bei einem Überfall die Mitarbeiterin eines Kiosks in Rudow zu Boden geschlagen haben und anschließend mit Geld, Zigaretten und Briefmarken geflüchtet sind.

Gegen 17.20 Uhr betraten die Unbekannten den Lotto-Kiosk in der Groß-Ziethener-Chaussee und schlugen mit den Fäusten auf die 58-jährige Frau ein. Die Mitarbeiterin fiel durch die Wucht der Schläge auf den Boden, wo sie mit einem Messer bedroht wurde. In der weiteren Folge nahmen die Räuber Geld aus der Kasse und flüchteten mit der Beute aus dem Geschäft in Richtung Alt-Rudow. Die 58-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt, musste zunächst jedoch nicht von einem Arzt behandelt werden. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (Süd) führt die weiteren Ermittlungen.