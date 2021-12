Mutter und zwei Kinder verletzt

Nr. 2674

Bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde wurden gestern Nachmittag eine 50-jährige Frau sowie ihr neunjähriger Sohn und ihre siebenjährige Tochter schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand und der Befragung von Zeugen befuhr ein 72-Jähriger gegen 14.50 Uhr mit seinem Seat die Baseler Straße in südliche Richtung. Im Bereich der Kreuzung Züricher Straße / Lausanner Straße kollidierte er, offenbar ohne die Vorfahrtsregel zu beachten, mit der von rechts aus der Züricher Straße kommenden 50-jährigen Nissan-Fahrerin. Deren Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Gehweg in der Lausanner Straße geschleudert und gedreht und beschädigte einen dort ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz. Da die Fahrerseite des Nissan stark deformiert und die Beifahrerseite durch den Mercedes blockiert war, konnten die Fahrerin und ihre im Auto befindlichen Kinder zunächst nicht aussteigen. Passanten schoben den Wagen ein Stück zurück, sodass alle Insassen das Fahrzeug verlassen konnten. Die Nissan-Fahrerin klagte wie ihre siebenjährige Tochter unter anderem über Kopf- und Nackenschmerzen, der neunjährige Sohn erlitt einen Schock. Alle drei kamen durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 72-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0 Promille. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).