Mit Räum- und Streufahrzeug umgekippt und schwer verletzt

Nr. 2668

Gestern Nachmittag erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Marzahn schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 24-Jährige mit einem Räum- und Streufahrzeug gegen 15.15 Uhr auf dem Gehweg des Hornoer Rings unterwegs. Als er mit dem Wagen an einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn wechselte, soll das Fahrzeug ins Schleudern geraten sein und kippte auf die Seite. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann, der bei dem Unfall an einem Arm und am Oberkörper verletzt wurde, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zwei abgestellte Kraftfahrzeuge, darunter ein Ford und ein Mazda, wurden bei dem Unfall zudem leicht beschädigt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.