Verdacht des gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen Betäubungsmittelhandels – Durchsuchungen in Berlin

Gemeinsame Meldung mit der Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2666

Im Rahmen eines beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin geführten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen Betäubungsmittelhandels in mindestens 30 Fällen sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Kriegswaffenkontrollgesetzes, vollstreckten rund 80 Polizistinnen und Polizisten seit heute früh an insgesamt sechs Orten in Berlin Durchsuchungsbeschlüsse. Neben den Durchsuchungsbeschlüssen wurden auch zwei Haftbefehle vollstreckt und die beiden 33 und 39 Jahre alten Hauptverdächtigen festgenommen. Die Haftbefehle sollen noch heute verkündet werden.

Im Zusammenhang mit dem Ermittlungskomplex wurde auch bei einem Berliner Polizeibeamten durchsucht, der im Verdacht steht, unberechtigt Daten abgefragt und diese gegen Bezahlung an einen der Beschuldigten weitergegeben zu haben. Dem Beamten gegenüber wurde eine vorläufige Dienstenthebung ausgesprochen, die Entlassung wird vorbereitet. Sämtliche Zugriffsrechte auf polizeiliche Abfragesysteme sind ihm entzogen worden.

Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von Beweismitteln, deren Auswertung andauert.