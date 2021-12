Angriff nach Hinweis auf Maskenpflicht in Tram

Nr. 2664

Ein Mann erlitt in der vergangenen Nacht Kopfverletzungen, die ihm ein Unbekannter in Friedrichshain zugefügt hatte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 50-Jährige gegen 1 Uhr in der Tram der Linie M 13 in Richtung Virchow Klinikum drei Fahrgäste, zwei Männer und eine Frau, auf deren fehlende Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen haben. Unvermittelt soll ihm daraufhin einer der Angesprochenen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als die Tram an der Haltestelle Holteistraße hielt, soll sich die Attacke nach draußen verlagert haben, wo der Angreifer den 50-Jährigen zu Boden geschlagen und dort auf ihn eingetreten haben soll. Erst als sein Begleiter und seine Begleiterin auf ihn einwirkten, ließ der aggressive Mann von dem Fahrgast ab. Das Trio flüchtete und ließ den Verletzten zurück. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 5 (City).