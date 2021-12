Mit Messer Spätkauf überfallen

Nr. 2661

In der vergangenen Nacht überfiel ein Unbekannter einen Spätkauf in Westend. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand betrat der maskierte Mann den Laden in der Königin-Elisabeth-Straße um kurz nach Mitternacht, begab sich zum Verkaufstresen und bedrohte den Verkäufer mit einem langen Messer. Er forderte die Herausgabe der Einnahmen, die er schließlich auch bekam und verletzte den 22-jährigen Ladeninhaber zudem durch einen Stoß leicht im Gesicht. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Knobelsdorffstraße. Eine ärztliche Behandlung war bei dem Überfallenen nicht von Nöten. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.