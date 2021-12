Mann mit Messerstichen verletzt

Nr. 2658

In Marienfelde wurde ein 18-Jähriger gestern Abend mit mehreren Messerstichen verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand lief der Heranwachsende kurz vor 21 Uhr die Malteserstraße entlang, als ihm an der Einmündung Symeonstraße zwei Männer entgegenkamen. Nach Angaben des 18-Jährigen sei er von einem der Männer zunächst angerempelt und nach Geld aufgefordert worden. Nachdem er dies verneint hatte, sei ihm ins Gesicht geschlagen worden. Er habe daraufhin einmal zurückgeschlagen. Anschließend habe der andere Unbekannte mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen. Der Angegriffene wurde dabei an beiden Beinen, einem Arm und im Gesicht verletzt. Stark blutend konnte er zwei Helfende informieren, die die Feuerwehr und Polizei alarmierten. Der Verletzte, bei dem ihm Rahmen einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle ein Wert von etwa 1,5 Promille gemessen wurde, kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Absuche des Nahbereichs nach den Männern durch hinzualarmierte Unterstützungskräfte verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).