Betrunken auf Polizeiauto aufgefahren

Nr. 2654

In der vergangenen Nacht fuhr ein betrunkener Mann in Karow auf ein Polizeifahrzeug auf und verletzte zwei Beamtinnen dadurch leicht. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 26-Jähriger gegen 0.30 Uhr die Straße Alt-Karow in Richtung Bahnhofstraße. Wegen eines Einsatzes stand dort bereits ein Polizeifahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der Straße, auf welches der Mann auffuhr. Die beiden Beamtinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten ihren Dienst beenden. Bei dem 26-Jährigen wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, die einen Wert von knapp 1,7 Promille ergab. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und kam zur Blutentnahme in einen Gewahrsam. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er diesen wieder verlassen und musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.