Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2652

Gestern Nachmittag wurde eine 86-Jährige nach einem Verkehrsunfall in Charlottenburg schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den vorliegenden Informationen zufolge überquerte die Fußgängerin gegen 17.35 Uhr den Spandauer Damm in Richtung eines gegenüberliegenden Drogeriemarktes. Noch bevor sie die Mitte der Fahrbahn erreicht hatte, erfasste Sie ein PKW, mit dem ein 71-Jähriger in Richtung Charlottenburger Chaussee unterwegs war. Die Frau wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Kopf-, Rumpf- und innere Verletzungen. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).