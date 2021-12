Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfälle

Nr. 2635

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 stellten gestern Abend in Falkenberg eine stark alkoholisierte Autofahrerin. Zeuginnen und Zeugen beobachteten zunächst gegen 18.20 Uhr die Fahrerin eines Peugeot auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ernst-Barlach-Straße in Neu-Hohenschönhausen. Dort soll die Frau mit dem Kleinwagen einen geparkten BMW und einen Seat angefahren und sich vom Parkplatz in Richtung Falkenberger Chaussee entfernt haben. Eine alarmierte Streife des Abschnitts 31 stellte wenig später an der Kreuzung Falkenberger Chaussee/Prendener Straße die Peugeot-Fahrerin im Fließverkehr fest. Unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn folgte der Streifenwagen der Fahrerin, die mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien davonfuhr. Ihre Flucht endete in der Dorfstraße in Falkenberg, wo sie einem Mitarbeiter des Polizeilichen Objektschutzes, der mit seinem Streifenwagen verkehrsbedingt halten musste, auf das Heck des Opel auffuhr. Der Polizeiangestellte erlitt dabei leichte Verletzungen im Halsbereich und wurde durch hinzualarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Dienst konnte er nicht fortsetzen. Die 51-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Nach einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle, die einen Wert von über drei Promille ergab, brachten die Einsatzkräfte die Fahrerin zu einer Polizeidienststelle, wo sie sich einer Blutentnahme und er erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die 51-Jährige leiteten die Einsatzkräfte mehrere Ermittlungsverfahren, Verkehrsunfälle mit Unfallflucht und Verletztem, verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Trunkenheitsfahrt, ein.