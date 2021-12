Mit Gewalt Alkohol gestohlen - Tatverdächtiger ermittelt

Nr. 2651

Der Gesuchte konnte aufgrund eines Hinweises namhaft gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung Nr. 2638 vom 6. Dezember 2021: Mit Gewalt Alkohol gestohlen – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei nach einem Mann, der einen räuberischen Diebstahl begangen haben soll. Am Sonntag, den 4. Juli 2021 betrat der Gesuchte gegen 18 Uhr einen Kiosk im S-Bahnhof Neukölln, soll dort mehrere alkoholische Getränke aus einem Kühlschrank genommen und in seinem Rucksack verstaut haben. Als er sich ohne zu bezahlen aus dem Staub machen wollte, versuchte die 54-jährige Angestellte des Ladens ihn zu stellen und den Rucksack festzuhalten. Dem Unbekannten gelang es jedoch, den Rucksack wegzureißen, wodurch die Frau leichte Verletzungen an den Armen und Händen erlitt. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute.