Fußgänger von Linksabbiegerin erfasst

Nr. 2621

Bei einem Abbiegeunfall, der sich gestern Abend in Lichterfelde ereignete, erlitt ein 27-Jähriger schwere Verletzungen. Als der Mann gegen 21.50 Uhr die Fahrbahn der Goerzallee bei grünem Ampellicht überquerte, erfasste ihn eine von der Königsberger Straße abbiegende Fahrzeugführerin mit ihrem Mercedes. Der Fußgänger stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich an Kopf und Rumpf. Die Autofahrerin blieb unversehrt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).