Einbruch in Einfamilienhaus – Tatverdächtige festgenommen

Nr. 2614

Eine Zivilstreife der Direktion 2 nahm gestern Abend in Grunewald zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Gegen 19.30 Uhr hörten die Zivilfahnder aus Richtung eines Einfamilienhauses in der Trabener Straße ein Scheibenklirren und sahen wenig später drei Personen, die das Grundstück verließen und sich in Richtung S-Bahnhof Grunewald entfernten. Sie stellten fest, dass die Eingangstür gewaltsam geöffnet und in dem Haus Behältnisse durchwühlt worden waren.

Im Bahnhofsgebäude nahmen die Fahnder einen der Tatverdächtigen fest, während seine beiden mutmaßlichen Komplizen die Flucht ergriffen. Nach Abgabe eines folgenlosen Warnschusses durch einen Beamten konnten die Einsatzkräfte einen zweiten Täter am Karmielplatz festnehmen. Bei den beiden Festgenommenen, 24 und 32 Jahre alt, stellten die Zivilfahnder mutmaßliches Einbruchswerkzeug und Diebesgut sicher. Beide Täter wurden dem Fachkommissariat der Direktion 2 übergeben. Ein dritter Tatverdächtiger konnte unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an.