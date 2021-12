Unfall unter Drogeneinfluss

Nr. 2612

Gestern Abend ereignete sich in Niederschönhausen ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 39-Jähriger gegen 21.40 Uhr mit einem Pkw in der Waldstraße unterwegs und fuhr in Fahrtrichtung Pastor-Niemöller-Platz. Er bog nach rechts in die Hermann-Hesse-Straße ein, verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit dem Auto eines 38-Jährigen zusammen, welches ihm entgegenkam. Während der Ältere unverletzt blieb, erlitt der Jüngere leichte Verletzungen, die zunächst nicht behandelt werden mussten. Da ein Drogenschnelltest bei dem 39-Jährigen positiv auf Kokain/Amphetamin anschlug, kam er zu einer Blutentnahme in einen Gewahrsam. Ein Fläschchen mit Testosteron, welches die Einsatzkräfte bei ihm fanden, wurde genauso wie auch sein Führerschein beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten am Unfallort blieb die Hermann-Hesse-Straße bis etwa 22.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.