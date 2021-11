Drogen im Auto - Festnahme

Nr. 2610

Anlässlich einer Verkehrskontrolle nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 gestern Abend in Neukölln einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Gegen 18.10 Uhr hielten die Kräfte den Fahrer eines Mietwagens in der Lucy-Lameck-Straße an und überprüften den 24-jährigen Fahrer. Dieser erweckte den Anschein, dass er Drogen konsumiert hatte und er war nicht im Besitz eines Führerscheins. Bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung des Mercedes fanden die Einsatzkräfte im Wageninneren ein Paket mit circa einem Kilogramm Amphetamin, stellten dieses sicher und nahmen den 24-Jährigen fest. Bei den anschließenden Durchsuchungen seiner Wohnung und der seiner Freundin stellten die Beamtinnen und Beamten weitere Drogen, Geld und Mobiltelefone sicher. Der Festgenommene wurde für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes eingeliefert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.