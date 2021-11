Senior beim Abbiegen erfasst

Nr. 2605

Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf erlitt ein Passant gestern Nachmittag schwere Verletzungen. Der 79-Jährige überquerte gegen 16.45 Uhr die Aroser Allee, als er von einem Fahrer mit einem Lastwagen erfasst wurde, der von der Lindauer Allee nach links in die Aroser Allee einbog. Während der 23 Jahre alte Iveco-Fahrer unverletzt blieb, kam der Senior mit Verletzungen am Oberkörper in eine Klinik und wurde stationär aufgenommen. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.