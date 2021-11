Frau nach Überfall im Krankenhaus

Nr. 2593

In der vergangenen Nacht kam eine Frau nach einem Überfall in Französisch Buchholz mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 42-Jährige gegen 0.30 Uhr im Rosenthaler Weg unterwegs, als sie von einem 30-Jährigen plötzlich körperlich attackiert und niedergeschlagen wurde. Aufgrund ihrer Hilfeschreie ließ der Angreifer von ihr ab, flüchtete ohne Beute und wurde kurz darauf von alarmierten Einsatzkräften festgenommen. Im Anschluss übernahm ihn die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord). Sein Opfer wurde mit einer Trümmerfraktur des Nasenbeins sowie Schwellungen und Hautabschürfungen im Gesicht stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.