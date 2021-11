Mutmaßlicher Dieb verletzt Helfer und flüchtet

Nr. 2586

Bei dem Versuch einen wiedererkannten Ladendieb festzuhalten, wurden gestern Nachmittag zwei Männer in Steglitz verletzt. Ein 30 Jahre alter Kioskbesitzer wurde gegen 14.45 Uhr auf einen Mann in seinem Laden am Steglitzer Damm aufmerksam, der ihm im Oktober eine Stange Zigaretten gestohlen haben soll. Der Inhaber bat im benachbarten Friseurgeschäft um Unterstützung. Zwei Mitarbeiter im Alter von 28 und 36 Jahren hielten den mutmaßlichen Dieb nun vor dem Geschäft fest, während der 30-Jährige den Notruf verständigte. Im weiteren Verlauf attackierte der Festgehaltene die beiden Männer und fügte ihnen Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper sowie im Gesicht zu. Anschließend gelang ihm zu Fuß die Flucht in die Worpsweder Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Verletzten in ein Krankenhaus. Während der Ältere nach einer ambulanten Behandlung nach Hause gehen konnte, wurde sein Kollege stationär aufgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) dauern an.