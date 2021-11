Tätowiermaschinen entwendet - Tatverdächtige gesucht

Wer kennt die beschriebenen Männer und kann Angaben zu deren Identität und/oder deren Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 10557 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-472110 (Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664-471100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail , die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.