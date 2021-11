Nr. 2563

Unbekannte öffneten gewaltsam einen Geldausgabeautomaten in einer Bank in Mariendorf. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde das Gerät mutmaßlich aufgehebelt und mehrere Geldkassetten entnommen. Ein Zeuge bemerkte heute früh gegen 5.40 Uhr den beschädigten Automaten in der Bankfiliale am Mariendorfer Damm und alarmierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.