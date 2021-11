Mann in Wohnung tot aufgefunden – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2562

In einer Wohnung in Wedding wurde heute Morgen der Mieter tot aufgefunden. Bekannte fanden den 39-Jährigen gegen 7.30 Uhr in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Müllerstraße und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte verliefen ohne Erfolg. Die Auffindesituation des Toten deutet auf ein Tötungsdelikt hin. Die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Sie dauern an.