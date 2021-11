Brandstiftung an Parteibüro

Nr. 2559

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht den hölzernen Türrahmen eines Parteibüros in Wittenau in Brand. Kurz vor 2 Uhr bemerkte ein Passant die Flammen an der Eingangstür des Büros am Eichborndamm und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den schwelenden Rahmen ab. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen, der auch prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen der Brandstiftung und früheren Sachbeschädigungen an dem Parteibüro gibt.