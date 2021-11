Gegen Bordstein und Leitplanke geprallt

Nr. 2546

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Friedrichshagen wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen befuhr der 24-Jährige gegen 9.10 Uhr den Müggelseedamm vom Fürstenwalder Damm kommend in Richtung Bölschestraße und soll in einer leichten Linkskurve aus bislang noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seine Honda verloren haben. Die Maschine soll zunächst gegen den Bordstein und schließlich gegen die Leitplanke geprallt sein. Der junge Fahrer zog sich durch den Sturz Verletzungen am gesamten Körper zu und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.