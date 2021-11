Raub zum Ladenschluss

Nr. 2544

Ein vermeintlicher Kunde überfiel gestern Abend einen Supermarkt in Britz. Nach Angaben der 42-jährigen Angestellten des Discounters am Tempelhofer Weg begleitete sie um 21 Uhr mit Hinweis auf den Ladenschluss einen mutmaßlichen Kunden zur Tür, als dieser sie plötzlich ins Geschäft zurückdrängte. Auf die Situation aufmerksam geworden, kam der Frau ihr 25-jähriger Kollege zu Hilfe. In dem Gerangel mit dem Unbekannten soll dieser ein Messer aus der Kleidung gezogen und die beiden Angestellten leicht verletzt haben, die nun von dem Mann abließen. Dieser soll anschließend zu einer der Kassen gegangen sein, habe die Lade mit dem Messer aufgehebelt und Geld entnommen. Mit der Beute flüchtete der Angreifer nach Angaben von Zeugen in Richtung Gradestraße. Die beiden Angestellten erlitten leichte Stich- bzw. Schnittverletzungen an den Armen und wollten sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.