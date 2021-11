Autos brannten

Mitte/Lichtenberg

Gestern Abend und heute früh brannten in Gesundbrunnen und Friedrichsfelde zwei Autos. In beiden Fällen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen zu den Brandursachen übernommen. Verletzt wurde niemand.

Nr. 2539

Gegen 19.50 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Feuerschein an einem in der Sonderburger Straße geparkten VW Golf und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass kein hoher Schaden an dem Fahrzeug entstand.

Nr. 2540

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten gegen 4.50 Uhr einen brennenden Honda Civic in der Straße Am Tierpark Ecke Alfred-Kowalke-Straße fest und alarmierten die Feuerwehr. Das Auto, das gestern Mittag nach einem Verkehrsunfall auf dem dortigen Gehweg abgestellt wurde, brannte nahezu vollständig aus.