Duo mit Waffe versucht Seniorin auszurauben

Nr. 2534

Unbekannte überfielen gestern Abend in Tegel eine Seniorin. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die 71 Jahre alte Frau gegen 19.20 Uhr von zwei unbekannten Männern verfolgt und auf dem Vorplatz eines Einkaufszentrums Am Borsigturm aufgefordert, stehen zu bleiben und ihr Geld herauszugeben. Als die betagte Frau dies verneinte, zog einer der beiden Männer eine Waffe, lud diese durch und zielte auf sie. Von den Geschehnissen beeinflusst öffnete die 71-Jährige ihre Geldbörse und fing an zu weinen. Als eine unbekannte Passantin die Situation erfasste und die Überfallene ansprach, steckte der Mann die Waffe weg und flüchtete ohne Beute mit seinem Komplizen. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes führt das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 1 (Nord).