Zu viert Mann überfallen - Zwei Verdächtige festgenommen

Nr. 2531

Vier Männer überfielen gestern Nachmittag einen Passanten in Kreuzberg. Bei zwei der Verdächtigen klickten kurz darauf die Handfesseln. Nach dem bisherigen Kenntnisstand verließ ein 45-Jähriger gegen 17 Uhr den Görlitzer Park an der Skalitzer Straße. Dabei bemerkte er vier Unbekannte und dass einer von ihnen versuchte, ihm seinen Geldbeutel aus der Gesäßtasche zu entwenden. Als der Mann dies verhindern wollte, brachte ihn das Quartett zu Boden, fixierte ihn, schlug auf ihn ein und hielt ihm eine Pistole vor. Der Überfallene konnte sich losreißen und flüchten, jedoch bemerkte er, dass ihm das Mobiltelefon gestohlen wurde. Die Angreifer verfolgten ihr Opfer durch die Lausitzer Straße und holten es in der Wiener Straße ein. Erneut brachten sie den 45-Jährigen zu Boden und bedrohten ihn mit einem Messer. Feuerwehrleute der in der Nähe befindlichen Wache bemerkten die Szenerie und konnten zwei Verdächtige festhalten, während deren Komplizen die Flucht gelang. Kurz darauf trafen die alarmierten Streifenwagen ein. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Pistole und das Messer und übergaben die 25 und 36 Jahre alten Festgenommenen nach erkennungsdienstlichen Behandlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City). Der 45-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus verlassen.