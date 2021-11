Mehrere Feuer gelegt - Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt

Nr. 2530

Wegen mehrerer Feuer, die allesamt in der vergangenen Nacht in Alt-Hohenschönhausen entfacht wurden, führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen.

Kurz nach Mitternacht entdeckten Passanten im Weißenseer Weg eine brennende Mülltonne, die alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten.

Kurz vor 2 Uhr brannte im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Wolf-Straße ein Papierstapel sowie ein Lichtschalter. Anwohnende des Hauses alarmierten die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr, die den Brand löschten.

Kurz darauf brannten in derselben Straße auf einer Baustelle zwei Dixitoiletten, die von den Brandbekämpfern gelöscht wurden.

Fast zeitgleich wurden in der Mittelstraße ein Kinderwagen und eine Mülltonne in Brand gesetzt, die unter einem Holzverschlag standen. Auch hier löschten die Einsatzkräfte rechtzeitig das Feuer, sodass ein größerer Schaden vermieden werden konnte. Am Brandort beobachteten Zeugen einen 22-jährigen Mann, der ihnen verdächtig vorkam und wenig später von Polizeieinsatzkräften der 22. Einsatzhundertschaft festgenommen werden konnte. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille, sodass wenig später eine Blutentnahme bei ihm veranlasst wurde. Da sich der Tatverdacht gegen den jungen Mann nicht erhärten ließ, kam er wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.