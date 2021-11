Elfjährige vermisst

Nr. 2528

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem elfjährigen Kind. Das Mädchen wird seit gestern, den 17. November 2021 gegen 13.30 Uhr vermisst. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde Vladilena CAUIA letztmalig im Bereich der Ahrenshooper Straße in Neu-Hohenschönhausen gesehen. Von dort kehrte sie nicht nach Hause zurück. Vladilena Cauia ist ungefähr 150 bis 155 cm groß, hat blaue Augen, ist schlank und trägt dunkelblonde, leicht wellige, schulterlange Haare, die oftmals zum Zopf gebunden sind. Zuletzt trug sie eine dunkelblaue, längere Daunenjacke, eine schwarze Leggins, schwarze Lederboots und führt einen blauen Schulrucksack sowie einen schwarzen Turnbeutel mit sich.

Wer hat die elfjährige Vladilena Cauia nach dem 17. November 2021, 13.30 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912444, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.